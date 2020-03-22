Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi

Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs salgınında çok büyük bir öneme sahip olan solunum cihazlarının Türkiye'de hızlı bir şekilde üretilmesi için harekete geçti. Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik" dedi.

22.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:10

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, önemli bir kampanya başlatarak koronavirüs salgınında hayati önem arz eden solunum cihazlarından, Baykar olarak 250 adet sipariş ettiklerini açıkladı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Bayraktar, koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Yeryüzündeki her bir can bizim için çok kıymetli. Milli Teknoloji Hamlesi tam da bugünler için, yarınlar için var. Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Selçuk Bayraktar, bu mücadelenin diğer ayağının sağlık emekçilerine, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor.

"250 CİHAZ SİPARİŞİ VERMEYE KARAR VERDİK"

Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu kavramış tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız"

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Selçuk Bayraktar’dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi

Haberin Videosu :

Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz
Etiketler : Selçuk Bayraktar, Ekonomi, Güncel

İlgili Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktıDünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadıCHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Ekonomi
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Ekonomi
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Ekonomi
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Ekonomi
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Ekonomi
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Ekonomi
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi - Ekonomi DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi -ANTALYA / - Ekonomi Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel "online" konser - Ekonomi DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi - KAYSERİ / - Ekonomi DönerDer'den paket servislere ilişkin üyelerine çağrı - Ekonomi Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı - Ekonomi Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak - Ekonomi Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı - Ekonomi THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor - Ekonomi
Loading