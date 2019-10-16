- Baykoca semt sahası törenle açıldı

BURSA - İnegöl Belediyesi'nin Baykoca Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirdiği yaşam alanı, düzenlenen coşkulu törenle hizmete alındı.Şehri geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, TOKİ konutlarının bulunduğu Baykoca Mahallesinde bölgenin çehresini değiştiren bir projeyi daha hizmete aldı. Konut alanında 10 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen ve içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanları, basketbol ve futbol oynanacak alanlar, kum havuzu, oturma alanları, yürüyüş alanları, ağaçlandırılmış alanların yer aldığı Semt Sahası, bugün düzenlenen törenle açıldı.İlçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni, 14.00'da gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Baykoca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akkan, "Başkanımıza burada sosyal faaliyetlerden uzak olan insanlar için böyle bir yer yaptığı için tüm bölge sakinleri adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 10 yıldır TOKİ vardı. Bugüne kadar hizmetten biraz yoksun kaldı. Bundan sonra inşallah Alper Başkanımızın ilgisi bizi memnun ediyor. İnşallah zamanla bütün eksikliklerimiz tamamlanacak" dedi.Heyecanımız varBelediye Başkanı Alper Taban ise insanlığa yararlı işler yapmanın güzel bir duygu olduğunu kaydederek; "Güzel işler olduğunda bizler de çocuklar gibi seviniyoruz. Günümüzü çok faydalı olamadığımız şekilde geçirdiğimizde, bugün çok faydalı olamadık diye kendi kendimize muhasebesini yaptığımız günler de geçiriyoruz. Gerçekten insanlığa yararlı işler yapmak çok güzel bir şey. Allah bu heyecanı içimize verdi. Ekibimizle, teşkilatımızla hep birlikte omuz omuza verdik, ilçe halkımızın da destekleri, önerileriyle beraber güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.Baykoca hızla gelişecekProjenin bir hikayesi olduğuna da değinen Taban, şöyle devam etti: "Buranın bir hikayesi var. Göreve yeni başladığımız dönemlerde burayla ilgili vatandaşlarımızın talepleri oldu. Burada bir hayat yeşermeye başladı. Bundan sonrası için burayı şehrimizin en güzel noktası haline dönüştüreceğiz. Zaten şehrimizin içerisinde konut yapılacak arsalarımız azaldı. Yeni yerleşim yapılan bu bölgeler inşallah daha hızlı gelişecek. Burada da bizlere gelen fikirler üzerinden değerlendirmelerde bulunduk. Park Bahçeler Müdürlüğümüz alanı inceleyip projelendirdiler ve bugün burada güzel bir eseri hayata geçirdik. Sizin için ne yapsak azdır. Tabi bunları yaparken sizin vergilerinizle yapıyoruz. Yeter ki yaptığımız işler sizin ihtiyaçlarını karşılayacak işler olsun. Önceliklerimizi buna göre belirlemeye çalışıyoruz. Bizimle olan bu irtibatınızı lütfen arttırın. İnegöl Belediyesi Türkiye'nin en kolay erişilen kurumudur."10 bin metrekarelik yaşam alanı"Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde bulunuyoruz. Burada arkadaşlarımız çocuk oyun alanları, fitness alanları, basketbol ve futbol oynanacak alanlar, kum havuzu, oturma alanları, yürüyüş alanları, ağaçlandırılmış alanlarımız var. Özellikle ağaçlarımızı koruyup yenilerini de ilave ederek çalışıyoruz. Burada toplamda 214 adet ilave ağaç dikildi. Yatırımın maliyeti ise 750 bin TL. Rakamların belki önemi yok ama bu noktada bir hususu da hatırlatmak istiyorum; bazen büyük yatırımlar yapılan projeler zamanla kullanılamaz hale geliyor. Benim sizden isteğim, meydanın boş olmadığını hep birlikte gösterelim. Belediyemizi ilgilendiren konuları 153'e, polisi ilgilendiren konuları 155'e bildirin. Biz sağduyulu insanların da denetimiyle o tarz insanlara fırsat vermeyelim."Konuşma sonrası kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi. Ardından mahallenin çocuklarıyla penaltı atışları yapıldı. Açılış boyunca vatandaşlara da lokma ve çay ikramları yapıldı.

Kaynak: İHA