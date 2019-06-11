Baymak Etik ve İtibar Derneği'ne katıldı

Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) bugün 140'ı aşan üyeleri arasına iklimlendirme sektöründe 50 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Baymak da katıldı.

TEİD'in üyeleri arasına katılarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin özünü oluşturan 10 temel ilkeyi de içeren 'TEİD Etik Beyannamesi'ni imzalayan Baymak, kurumsal politikaları arasında iş etiği ve değerlerinin yer aldığını resmen beyan etmiş oldu.

İş etiği ilke ve kurallarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ertuğrul Onur,2019 yılı itibari ile 140 kurumsal üyeyi aşarak umut verici bir büyüme grafiği gösterdiklerini ifade etti.

TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Onur, katılımla ilgili olarak "Kurumsal etik kodlara sahip çıkan firmalar dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. Şirketler etik değerlerin artık uzun vadede markalarına, repütasyonlarına değer ve itibar katacağı bilinciyle hareket ediyor ve aramıza katılıyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak büyüyen derneğimiz bugün, Türkiye'nin öncü kurum ve kuruluşlarının aralarında olduğu 140 üyeyi aşmıştır. Etik ilke ve değerlerin şirketlerin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi ve bir iş yapma biçimi haline getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesinde bulundu.

Baymak CEO'su Ender Çolak; "Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış Baymak Ailesinin özünü oluşturan güvenilir, samimi, adil, yenilikçi, şeffaf, dürüst ve uzman olma değerlerimizle sektörümüze, müşterilerimize ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun her zaman bilincinde olduk. Sahip olmaktan gurur duyduğumuz ve başarımızın temelini oluşturduğuna inandığımız bu değerlerimizi şimdi TEİD üyeliğimiz ile yeni bir konuma taşıyoruz. Bir dünya markası olma yolunda güçlü adımlarla ilerlerken TEİD üyeliğimizin tüm paydaşlarımıza olan sorumluğumuzun önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Şirketlerin DNA'sına itibar yönetimini bir felsefe olarak eklemeliyiz. Bunun için itici güç olarak da 'değerlere' sahip çıkılmalı. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da 60.000 m2 alan üzerin kurulu, iki üretim tesisi ile faaliyet gösteren, Türkiye'nin önde gelen iklimlendirme sektörü üreticilerindenBaymak'ın Türkiye genelinde, 1000'e yakın bayisi, 2100'den fazla satış noktası ve 1500'ün üzerinde servis teknisyeni bulunuyor., 2013 yılından bu yana iklimlendirme sektöründe Avrupa devlerinden biri olan BDR Thermea Grubu'un bir parçası olan Baymak, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, su ısıtıcıları, su teknolojileri ve yenilenebilir energi kategorilerindeki ürünleriyle hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler