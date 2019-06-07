07.06.2019 08:54
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Bayrak-1 Filmi

Bayrak-1 Filmi

Bayrak-1 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bayrak-1 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bayrak-1, 1930 yılında Mustafa Kemal tarafından kurulan ve varlığını günümüze kadar devam ettiren vatansever birim ile dünya yönetiminde söz sahibi olan ailelerin mücadelesini konu ediyor.


Yönetmen: Serkan Tuğcu
Senaryo: Serkan Tuğcu
Oyuncular: Serkan Tuğcu, Tufan Gören, Ferdi Gülcü, Mustafa Gültekin, Latif Akgün, Emrah Yıldız, Ece Çetin, Ceren Çolak, Avni Hayat, Orhan Çobanoğlu, Kamile Varel, Mehmet Aşır
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Bayrak-1
Yapımcı Firma: Tuğcu Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 14.06.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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