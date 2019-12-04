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Bayrak-2 Filmi

Bayrak-2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bayrak-2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:58Bayrak-2 Filmi
Kurt, dünyayı yöneten ailelerin peşine düşmüştür. Ancak güce ve paraya sahip olma arzusu Kurt’un konseye ihanet etmesine neden olur. Bu süreçte Kurt’un Lord ile yakınlaşması, Bayrak Konseyi üyeleri için büyük bir tehlike oluşturur. Lord’un ihtiyacı olduğu bir anda yardımına koşan Kurt, Lord’un güvenini kazanarak masaya oturmayı başarır. Bu sırada ekibinden ayrılarak birim komutanları ile yoluna devam eden Demir, Kurt’un evine gittiğinde gizli bir belgeyi ele geçirir. Bu belge sayesinde Demir, büyük bir tehlikeyi engellemeye çalışır. Kurt için her şey yolunda giderken Demir ve diğer komutanların beklenmedik hamlesi, Kurt’u Lord’un hedefi haline getirir.

'Bayrak' film inin devam halkası olan aksiyon ve gerilim türündeki 'Bayrak-2' film inin yönetmen koltuğunda Serkan Tuğcu oturuyor.


:Serkan Tuğcu
Senaryo:Serkan Tuğcu
Oyuncular:Serkan Tuğcu, Tufan Gören, Mustafa Gültekin, Ferdi Gülcü, Mustafa Senir, Latif Akgün, Emrah Yıldız, Ece Çetin, Engin Çakır, Orhan Çobanoğlu, Tolga Köşlüoğlu, Mehmet Köseoğlu, Büşra Can, Mehmet Aşır, Uğur Sarıoğlu, Diyar Yüksekbağ, Ufuk Çağlayan, Taşkın Ayhan, Cansu Çam, Mustafa Benli, Ali Berke Aygün, Gülsün Aşır, Uğur Biçer, İhsan Çatma, Melisa Karataş, Çağlar Çiftçi, Gökhan Öztürk, Hakan Şensan
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:Bayrak-2
Yapımcı Firma:Tuğcu Yapım
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Filmin Süresi:105 dk.
Dağıtıcı Firma:Sineyıldız Sinemacılık
Vizyon Tarihi:27.12.2019

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Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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