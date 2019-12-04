Bayrak-2 Filmi

Kurt, dünyayı yöneten ailelerin peşine düşmüştür. Ancak güce ve paraya sahip olma arzusu Kurt’un konseye ihanet etmesine neden olur. Bu süreçte Kurt’un Lord ile yakınlaşması, Bayrak Konseyi üyeleri için büyük bir tehlike oluşturur. Lord’un ihtiyacı olduğu bir anda yardımına koşan Kurt, Lord’un güvenini kazanarak masaya oturmayı başarır. Bu sırada ekibinden ayrılarak birim komutanları ile yoluna devam eden Demir, Kurt’un evine gittiğinde gizli bir belgeyi ele geçirir. Bu belge sayesinde Demir, büyük bir tehlikeyi engellemeye çalışır. Kurt için her şey yolunda giderken Demir ve diğer komutanların beklenmedik hamlesi, Kurt’u Lord’un hedefi haline getirir. 'Bayrak' film
inin devam halkası olan aksiyon ve gerilim türündeki 'Bayrak-2' film
inin yönetmen koltuğunda Serkan Tuğcu oturuyor. Yönetmen :
Serkan TuğcuSenaryo:
Serkan TuğcuOyuncular:
Serkan Tuğcu, Tufan Gören, Mustafa Gültekin, Ferdi Gülcü, Mustafa Senir, Latif Akgün, Emrah Yıldız, Ece Çetin, Engin Çakır, Orhan Çobanoğlu, Tolga Köşlüoğlu, Mehmet Köseoğlu, Büşra Can, Mehmet Aşır, Uğur Sarıoğlu, Diyar Yüksekbağ, Ufuk Çağlayan, Taşkın Ayhan, Cansu Çam, Mustafa Benli, Ali Berke Aygün, Gülsün Aşır, Uğur Biçer, İhsan Çatma, Melisa Karataş, Çağlar Çiftçi, Gökhan Öztürk, Hakan ŞensanFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Bayrak-2Yapımcı Firma:
Tuğcu YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
105 dk.Dağıtıcı Firma:
Sineyıldız SinemacılıkVizyon Tarihi:
27.12.2019 Bayrak-2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.