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Bayrak Başkan yardımcısı oldu

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak ülkede ki sektör temsilcilerinin temsil edildiği TİMFED Genel Başkan Yardımcısı oldu.

25.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:04 Bayrak Başkan yardımcısı oldu

TürkiyeTüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TİMFED) genel kurulunu yaptı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı genel kurulda Tahir Tellioğlu başkanlığa seçilirken Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Müteahhitler Birliği Başkanı Murat Bayrak kongrenin ardından yaptığı açıklamada "Sektör temsilcilerimiz bizleri ülke genelinde önemli bir göreve getirdi. Başkanımız Tahir Tellioğlu ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Bayrak sektörün yaşadığı sorunların hükümet ve bakanlıklar nezdinde çözüm bulmasıiçin çalıştıklarını ifade ederek "Sektörün disiplin altına alınması için çalışıyoruz. Müteahhitlik yasası bunlardan birisiydi. Eksik, aksayan yönlerini ilgililerine aktardık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile sektör temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini masaya yatırdık. İnanıyorum ki yeni düzenlemelerle sektör temsilcileri daha rahat yol alacaklar" dedi

Şehirlerin inşasında müteahhitlerin önemli rol oynadığını aktaran Başkan Bayrak "Modern ve yaşanabilir kentlerin oluşmasında kuşkusuz ki bizim rolümüz çok büyük. Yerel dinamikler, kanun yapıcılar istişare halinde, işbirliği halinde ilerleyerek hem sektör temsilcilerini hemde vatandaşların gönül rahatlığıyla yatırım yapmalarına olanak sağlayacağız. Her önüne gelen müteahhit olamayacak. Sermayesi ve yaptıklarıyla belli sınıflarda değerlendirilecek. Bu durum sektör temsilcilerine olan güveni artırırken, yatırım yapacak veya konut sahibi olacak vatandaşında güven içerisinde olmasını sağlayacak. Gerek genel başkan yardımcısı olduğum TİMFED gerekse Sakarya Müteahhitler Birliği sadece sektör temsilcilerini değil diğer paydaşlarımızı da düşünerek adımlar atıyor" dedi


Sakarya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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