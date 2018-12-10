Bayrak: Bu Şartlarda Büyüme Önemli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz-Eylül 2018 dönemi büyüme rakamları açıklandı. 3. çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde 1,6 büyüdü. BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, özellikle döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyonun etkili olduğu bir dönemde yaşanan büyümenin moral verici olduğunu belirterek, "Ülkemiz ekonomisi kritik bir dönemden geçiyor. Böylesi bir süreçte yakalanan büyüme özellikle iş dünyası için motivasyon oldu. Büyüme, beklenti olan yüzde 2'nin altında kalsa da burada çok büyük bir fark ortaya çıkmadı. Önemli olan ise ekonominin büyüme trendini kaybetmemesidir. Bu çizginin yılın son çeyreğinde de devamını sağlamak gerekiyor. Fakat hem ekonomide istikrarı hem de sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek için, her zaman ifade ettiğimiz gibi sanayi politikalarına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Sanayiciler olarak büyüme rakamlarına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:29



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:29