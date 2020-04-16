Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Musa Özkan (81), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, evine asmak üzere Türk bayrağı istedi.

16.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:52
Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Musa Özkan (81), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, evine asmak üzere Türk bayrağı istedi. 4 gün önce polisten bayrağını alan Özkan, bugün de 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 200 TL bağışta bulundu.

Van Yolu Mahallesi'nde oturan, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan, 5 çocuk ve 49 torunu bulunan Musa Özkan, koronavirüs salgınına karşı '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü aradı. Özkan, telefonda polis memuruna, evine asmak için Türk bayrağı istediğini söyledi. Bunun üzerine polis memurları bayrak alarak, Özkan'ın evine götürdü. Sosyal mesafe korunarak bayrak, Özkan'a verildi. Özkan da Türk bayrağını öperek, polislerden teslim aldı. Erciş'te 4 gün önce istediği Türk Bayrağını alan Musa Özkan, bugün de "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 200 TL  bağışta bulunmak için polisi aradı. Bunun üzerine ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Musa Özkan'ın evine gelerek, 200 TL'yi teslim aldı. Yatırılan paranın dekontu da Özkan'a teslim edildi. Özkan, mutlu olduğunu belirterek, "Televizyondan duyduğum bağış kampanyasına ben de katılmak istedim. Dışarı çıkamadığım için bu isteğimi de polisler hemen yerine getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Aynı zamanda halk ozanı olan Musa Özkan, bahçesindeki odunlarını kırdıktan sonra Kürtçe bir şarkı okuyarak, herkesin evde kalması gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Erciş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Haberler
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Haberler ›› Güncel ››Bayrak hediye edilen Musa dede, kampanyaya bağışta bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:08: Eleşkirt Belediye Başkanı Yakut'tan Eleşkirt'in Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı - Haber 12:08: Turist rehberleri için "destek" talebi - Haber 12:08: Bursa'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber 12:08: Çayırova'da çatı yangını - Haber 12:06: Osmaneli'ne dev yatırım - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber