BAYRAKLARLA DONATILAN BARBAROS BULVARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan dronla yapılan çekimlere martılar ve kargalar da eşlik etti.

BAYRAKLARLA DONATILAN BARBAROS BULVARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
19.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:29
Havadan dronla yapılan çekimlere martılar ve kargalar da eşlik etti.
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş, Barbaros Bulvarı kırmızı beyaza büründü. Görsel şölen oluşturan manzara havadan görüntülendi. Çevrede bulunan martı ve kargalar ise çekim boyunca drone eşlik etti.
Beşiktaş, Barbaros Bulvarı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donandı. Görsel şölen oluşturan manzara havadan görüntülendi. Drone ile yapılan çekimler sırasında çevrede bulunan martılar da drone eşlik etti. Meraklı gözlerle drone izleyen martılara bir süre sonra çevrede bulunan kargalar da katıldı. Drone eşlik eden martı ve kargalar daha sonra oradan uçarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız’a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün Haber
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
İslamiyet’e ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel’den, Bergüzar’a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir Haber
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››BAYRAKLARLA DONATILAN BARBAROS BULVARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Bilecikli kadınların maske seferberliği - Haber 11:28: "Evde kalan" kadın ve çocuklara "online" destek - Haber 11:28: Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kayseri'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 11:27: Edirne'de, 19 Mayıs coşkusuna sürücüler de katıldı - Haber 11:27: Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları - Haber 10:39: Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz - Magazin 09:50: Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti - Haberler 09:46: Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İlk ziyareti Kasapoğlu gerçekleştirdi - Haber 08:49: Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler