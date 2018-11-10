Bayraklı Atatürk'ü Saygıyla Andı

Öte yandan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, her yıl olduğu gibi bu yıl da belediye tarafından ilçenin farklı noktalarında Atatürk ve tüm şehitlerimiz için dökülen lokmaları vatandaşlara ikram etti.

Resmi anma töreni Sevgi Yolu'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Anma törenine Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, askeri erkan, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Kaymakam Baştürk ve Başkan Karabağ anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından hep bir ağızdan İstiklal marşı söylendi.

5 NOKTADA 25 BİN KİŞİLİK LOKMA

Bayraklı Belediyesi her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da Sevgi Yolu, Gümüşpala heykel, Çay Mahallesi Sancak Cami, Manavkuyu Migros ve Yeni Girne Pazar Yeri önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için 25 bin kişilik lokma döktürdü. Başkan Karabağ, vatandaşlara lokma ikram ederek, " Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Onlar için her şey feda olsun" dedi. Başkan Karabağ, daha sonra dualar eşliğinde vatandaşlara lokma dağıttı.