Bayraklı Belediyesi fuara hazır

İzmir Fuarı 3 No'lu Hol'de vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bayraklı Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı aktivitelerle, yeni projelerin tanıtımları ve konuklarıyla bu yıl fuara damgasını vuracak. 150 metrekarelik 'Smyrna Kazı Alanı' tarihsel dekoru içinde konuklarını ağırlayacak olan Bayraklı Belediyesinin standı içinde, çocuk ziyaretçilerin ağırlanacağı bir bölüm de yer alacak. Gazeteci - Yazar ve sanatçı konuklar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bünyesinde yer alan kurs programlarından Latin dansları, canlı müzik dinletisi, Hacivat-Karagöz, kukla yapımı gibi daha pek çok kültürel ve sanatsal etkinliklerle ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşayacak. Bayraklı Belediyesi standı, dağıtılacak Türk bayrağı ve fuarın 88. yılına özel olarak hazırlanan çeşitli anı hediyeleriyle de vatandaşların uğrak yeri olacak.

'İSMAİL SAYMAZ' BAYRAKLI'NIN KONUĞU OLACAK

13 Eylül Cuma günü ise, Gazeteci-Yazar İsmail Saymaz Bayraklı Belediyesi standının konuğu olacak. Saymaz, yeni çıkan ve gündem yaratan kitabı 'Şehvetiye Tarikatı'nı imzalayacak, ziyaretçilerle sohbet edecek. Bayraklı Belediyesi'nin Fuar 3 No'lu Hol 3018 numarada yer alan standı, fuar süresince sizleri bekliyor.