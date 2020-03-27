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Bayraklı Belediyesi'nden can dostlara su ve mama

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için yerleştirilen kaplara, mama ve su bırakıyor.

27.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:33
Bayraklı Belediyesi'nden can dostlara su ve mama

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ülke genelinde tüm restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte, yiyecek ve içecek bulmaları daha da zorlaşan sokak hayvanları için mama ve su takviyesi yaptı. Can dostlara imkanlar dahilinde her türlü desteği veren ekipler, ilçenin birçok mahallesinde bulunan kedi evlerinin yanına, parklara, sokak hayvanlarının yoğun olduğu yeşil alanlara mama ve su bıraktı. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz hayvanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında can dostlara yiyecek ve su desteğinin sürdürüleceğini belirtti.

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehdidi karşısında her türlü önlemi almaya devam ettiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu süreçten etkilenen sokak hayvanlarını unutmadık. Ekiplerimiz imkanlar dahilinde belirlenen yerlere mama ve su bırakarak, sokak hayvanlarına destek oluyor. Bu zorlu günlerde can dostlarımız bizlere emanet" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bayraklı, Güncel

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