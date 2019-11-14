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Bayraklı Belediyesi tıpkı akademi gibi çalışıyor

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açtığı 26 kursla yaklaşık 3 bin kişiye eğitim veriyor.

14.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:16Bayraklı Belediyesi tıpkı akademi gibi çalışıyor
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açtığı 26 kursla yaklaşık 3 bin kişiye eğitim veriyor. Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezinde de bin öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Bayraklı Belediyesi, tıpkı bir akademi gibi çalışıyor.

Her yıl açtığı kurslarla 7'den 70'e binlerce kursiyerin kültürel ve sosyal yaşamlarına doğrudan katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi, kurs sayısını artırarak daha fazla kişiye ulaşıyor. 2018 yılında 19 kursa 2 bin 132 kursiyer katılırken, 2019 yılında ise semt ve kültür merkezlerindeki 26 kurstan 3 bin kişi faydalandı. Bir akademi mantığıyla piyanodan yazarlığa, bilgisayardan karikatüre, bağlama ve gitardan tiyatroya kadar birçok alanda vatandaşlara kurs düzenleyen Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Birçok kursta el becerilerini geliştiren kursiyerler, öğrendiklerini üretime dönüştürerek, ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Sesine ve yeteneğine güvenenler, Türk halk ve Türk sanat müziği korolarına ya da müzik enstrümanlarına yönelik kurslara katılıyor. Kadınlara yönelik meslek edindirme ve hobi kurslarının yanı sıra öğrencilere de çeşitli alanlarda eğitim veriyor. Kurslar arasında; engelli ve yetişkin tiyatrosu, drama, bağlama, gitar, piyano, Latin dansı, bilgisayar, karikatür, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, çocuk ve gençlik koroları, çocuklar ve yetişkinler için yazarlık, halk oyunları, satranç, nakış, İngilizce, matematik, çocuk ve yetişkin resim, ahşap ve seramik kursları yer alıyor.

Amaçlarının her yaş grubuna yönelik çeşitli kurslar düzenleyerek, vatandaşların kültürel ve sosyal gelişimlerine destek sağlamak olduğunu belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her mahallemizden yurttaşlarımızın katıldığı kurslarımızı gelen taleplere göre daha da çeşitlendirebiliriz. Yaz ve kış aylarında binlerce kişiye ulaşarak, özellikle çocuklarımızın gelişimlerine destek sağlıyoruz. İsteyen herkesi kurslarımıza katılmaya davet ediyoruz" dedi. - İZMİR

Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

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