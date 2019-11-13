Haberler » Güncel » Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında önemli iş birliği - Haber

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında önemli iş birliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, halkla ilişkiler alanında güçlerini birleştirdi.

13.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:13Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında önemli iş birliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi, halkla ilişkiler alanında güçlerini birleştirdi.

Bayraklı Belediyesine vatandaşlardan gelen; talep, şikayet ve öneriler, online sistem üzerinden artık doğrudan büyükşehir yetkilileri tarafından görülebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi arasında internet aracılığıyla kurulan ağ sayesinde, büyükşehir ile ilgili iletilen sıkıntıların çözümünün hızlanacağı belirtildi.

Öte yandan Bayraklı Belediyesi, halkla ilişkiler birimini belediye giriş katına taşıyarak; modern bir görünüme kavuşturdu. Belediye ekipleri, bu noktada işlemlerini yapan vatandaşlara ikramlar yaparken, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüklerinden de görevlilerde vatandaşlara yanıt veriyor.

Hedeflerinin çağdaş, modern, marka bir kent oluşturmak olduğunu söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade etti. Sandal, "Yeni dönemde büyükşehir belediyemizle güçlü iş birliklerimiz sürecek. Her alanda koordineli çalışıyoruz. En iyiyi, en doğruyu hep birlikte yaparak, ilçemize, yurttaşımıza sorunların çözüldüğü, güzel ve daha yaşanabilir bir Bayraklı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:42 ESENLER'DE SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN SİLAHLI ŞÜPHELİYİ VATANDAŞLAR YAKALADI (2)
17:42 Yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
17:37 Başkan Ergün Ağrı'da
17:36 Çanakkale'ye sağanak yağış geliyor
17:41 Beton mikserinin çarptığı kişi öldü - BURSA
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:43:53