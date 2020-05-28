Bayraklı Belediyesinde kurslar hız kesmedi

Bayraklı Belediyesi tarafından korona virüs salgını süresince internetten verilen kurslar renkli görüntülere sahne oluyor.

Bayraklı Belediyesinde kurslar hız kesmedi
28.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:31
Bayraklı Belediyesi tarafından korona virüs salgını süresince internetten verilen kurslar renkli görüntülere sahne oluyor. Eğitmenler; tiyatrodan gitara, resimden karikatüre birçok alanda öğrencileriyle internet ortamında buluşuyor.

Salgın nedeniyle sınıf ortamında yüz yüze eğitimlere ara veren Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kısa süre içinde online eğitime geçti. Kursiyerler belirlenen gün ve saatlerde eğitmenleriyle internet ortamında bir araya geliyor. Eğitimciler tarafından hazırlanan haftalık ders programında gitar, piyano, şan, yazarlık, kukla yapımı ve tiyatrosu, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, halk oyunları, Latin dansları, tiyatro, karikatür, satranç ve resim dersleri veriliyor. Eğitimler, hafta içi her gün bir bilgisayar programı sayesinde internetten gerçekleştiriliyor. Kursiyerler de kendi evlerindeki bilgisayarlardan eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. İnternetten gerçekleşen kurslara katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesinin 477 20 00 telefon numarasından detaylı bilgi alabiliyor. Korona virüs salgını dolayısıyla başlatılan uygulamanın süresi, Milli Eğitim Bakanlığının alacağı kararlara göre belirlenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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