Haberler » Güncel » Bayraklı Belediyesinde personele etkili iletişim semineri - Haber

Bayraklı Belediyesinde personele etkili iletişim semineri

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarla sorunsuz iletişim sağlamak, problemleri dinleyerek bunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla, personele 'Etkili iletişim' semineri düzenledi.

31.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:33Bayraklı Belediyesinde personele etkili iletişim semineri

Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran tarafından verildi. Eğitimde pozitif iletişim, ikna süreçleri, gizli ikna teknikleri gibi iletişim yöntemlerini en ince ayrıntılarıyla anlatan Başaran, "İkna ve iletişim en güçlü tekniklerden biri. Doğru kullanıldığında birçok kapıyı açabilirsiniz. Sizehizmet almak ya da sorunlarını dile getirmek için gelen vatandaşları dikkatlice dinleyin. Onlara karşı en ufak olumlu, olumsuz davranışınsize yansıması olacaktır. Bu bilinçle hareket etmelisiniz" diye belirtti. Başaran ayrıca, kişilerarası iletişimde yapılan yanlışları, beden dilinin etkilerini ve ikna etmek için diyalogun nasıl başlatılacağına ilişkin bilgiler aktardı. Seminer sonunda Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Tülay Şaroğlu, eğitim için kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.


Osmangazi, Bayraklı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:28:06