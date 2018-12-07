Bayraklı Belediyesindeki "Rüşvet ve İrtikap" Davası

07 Aralık 2018 Cuma 13:09



07 Aralık 2018 Cuma 13:09

İzmir'deki Bayraklı Belediyesinde 11 görevli hakkında açılan "rüşvet ve irtikap" davasında iddia makamı, aralarında Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da bulunduğu 8 kişinin beraati, başkan yardımcısı G.E. ve 2 sanığın ise cezalandırılmasını talep etti.İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanık avukatları hazır bulundu.İddia makamı, mütalaasında, başkan yardımcısı G.E. ile D.K. ve Y.Ç'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması, Hüseyin Karabağ'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın beraati yönünde görüş bildirdi.Sanıklardan Hasan Karabağ ve R.Y'nin avukatı, savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu.Cezalandırılması talep edilen 3 sanığın avukatları mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, savunma için süre talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.Olayİzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, başkan yardımcısı ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.İddianamede, belediyenin ihale verdiği firma yetkililerinin, belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, kurumun bazı ihtiyaç maddelerinin usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan temin edildiği iddialarına yer verilmişti.