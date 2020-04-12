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Bayraklı Belediyesinden evlere ekmek servisi

Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası aracılığıyla ilçe sakinlerine ekmek dağıtıyor.

12.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:20
Bayraklı Belediyesinden evlere ekmek servisi
Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası aracılığıyla ilçe sakinlerine ekmek dağıtıyor. Talepler doğrultusunda vatandaşların evine giden ekipler, hastalara ve 65 yaş üstündeki İzmirlilere öncelik tanıyor. Bu kapsamda hafta sonu boyunca 3 bin 500 ekmek dağıtılacak.

Ekmek temin etmek için, Bayraklı Belediyesi'nin 0 232 477 20 00 numaralı telefonunu arayan vatandaşlar, halkla ilişkiler birimine ekmek ihtiyaçlarını bildirerek, adreslerini yazdırabiliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri de, öncelikle hastalar ve 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere sokağa çıkamayanlara ekmek dağıtıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasak nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 24 mahallede çalışmalar sürerken, ekmek dağıtımı da talepler doğrultusunda hafta sonu boyunca devam edecek.

Bayraklı Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve alınan tedbirlerle bugünlerin üstesinden dayanışmayla gelineceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Evlerinde kalsınlar ve yasak süresi boyunca belirlenen kurallara uysunlar. Biz, bu süreçte vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, İzmir, Güncel
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