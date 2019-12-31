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Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti

Son 9 ayda 30 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sunan Bayraklı Belediyesi, hasta nakil ambulanslarıyla ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında oluyor.

31.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:08 Bayraklı'da 2 bin hastaya ambulans hizmeti

Yaşlı ve yatalak durumda olan hastalara 3 ambulansla hizmet veren belediye ekipleri, hastaları sağlık kuruluşlarına götürüp getiriyor.

2 BİN HASTA TAŞINDI

Evde pansumandan, tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan aile planlamasına kadar farklı branşlarda hizmet veren Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bu yıl 2 bin 88 hastayı da ambulansla taşıdı. Bayraklı sınırları içinde ikamet eden ve sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken hastalar, deneyimli sağlık personelleriyle evden hastaneye götürülürken, tedavinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 341 31 31 numaralı telefondan randevu alması yeterli oluyor.

EVDE TAKİP

Belediyeye bağlı sağlık personelinden oluşan ekipler, ayrıca hasta vatandaşların evlerine giderek, sağlık durumlarını yakından takip ediyor. 9 ayda 118 hastayı evinde ziyaret eden ekipler, hastaların sağlık sorunlarına ilişkin bilgi alarak hasta ve hasta yakınlarına yapılması gerekenleri anlatıyor. Bayraklı'da oturan ve kronik hastalığı olan yatalak ve düşkün hastalara verilen sağlık danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyenler 353 17 32 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

HEDEF DAHA SAĞLIKLI BİR KENT

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, her alanda vatandaşın yanında olduklarını ve imkanlar doğrultusunda ihtiyaçları karşıladıklarını belirterek, "Hedefimiz, tüm yurttaşlarımız için sağlıklı, yaşanabilir bir kent yaratmak. Bu anlamda üzerimize düşeni yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bayraklı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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