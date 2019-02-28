Bayraklı'da Chp'ye "ASLAN" Ziyareti

Manavkuyu Mahallesi'nde esnafı tek tek gezen Aslan CHP Manavkuyu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni girerek seçimin Bayraklı için hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

Her gün ayrı bir mahalleyi karış karış gezerek vatandaşlarla buluşup dertlerini dinleyen AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan'ın sıradaki durağı Manavkuyu Mahallesi oldu. Gezilmedik yer girilmedik dükkan bırakmayan Aslan hem gençlerle bol bol fotoğraf çektirerek istek ve talepleri not aldı. Ziyaretleri sırasında yol üzerinde bulunan CHP Manavkuyu Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Aslan başarılar dileyerek örnek bir davranışta bulundu. Buradaki CHP'li vatandaşlarla tokalaşıp ayaküstü sohbet eden Aslan Adaylığının açıklandığı gün Serdal Sandal'a telefon edip başarılar dileğinde bulunduğunu belirten Aslan "31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de ve Bayraklı'da demokrasi adına örnek bir seçim olmasını diliyorum. Halkımızın vereceği karara saygı duyacağız.Sizlere misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum"dedi. Hatıra fotoğrafı çektiren Aslan ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Bültenler