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Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'da kurulması planlanan "Dünya Çocuk ve Gençlik Köyü" için çalışmalara hız verdi.

18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı

Belediyenin AR-GE Müdürlüğü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında geçtiğimiz hafta bir çalıştay düzenlendi. Proje alanını gezen akademisyenler ve belediye bürokratları, yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çalıştaya, Ar-Ge, Plan Proje, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'nden mimarlar, şehir plancıları, mühendislerin yer aldığı proje ekibi ve İYTE akademisyenleri katıldı. İlk etapta Doğançay Göleti'nde incelemelerde bulunan katılımcılar, daha sonra Belediye binasında düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Çalıştaya, geçtiğimiz günlerde Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde Bayraklı Belediyesi ile protokol imzalayan Pi Gençlik Derneği üyeleri de katıldı. Doğa harikası Doğançay'a hayran kalan katılımcılar, ekolojik değerler ve yerel halkın özgün niteliklerini kaybetmeden, özellikle çocuk ve gençlere hizmet için ortak akılla karar verip, en iyi planlama ve proje çalışmalarının hayata geçirileceğini söyledi.

Bayraklı'yı "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" yapma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, doğa harikası göletin çevresinde en doğru projenin hayata geçirileceğini söyledi. Ortak akılla, çocuklara ve gençlere yönelik; içinde bilim müzesi, konaklama ve etkinlik alanları, doğa sporları gibi olanakların sunulabileceği bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Sandal, "Çocuk, gençlik radyo ve televizyonu, çocuk gençlik parlamentosu, bilim teknoloji kampüsleri, konaklama tesisleri ve eğitim kampüsleriyle Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti kimliğine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Fen İşleri Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel

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