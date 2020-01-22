Haberler » Güncel » Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi - Haber

Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi

Bayraklı Belediyesinin tiyatro oyuncuları, "Beyaz Kanatlı Kelebek" oyunuyla yarıyıl tatilinde öğrencilerle buluştu.

22.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:31Bayraklı'da çocuklara sömestr eğlencesi
Belediyesinin tiyatro oyuncuları, "Beyaz Kanatlı Kelebek" oyunuyla yarıyıl tatilinde öğrencilerle buluştu. Çocuklar oyun boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bayraklı Belediye Tiyatrosu, yarıyıl tatilinde Kerem Yalçın'ın yazıp yönettiği "Beyaz Kanatlı Kelebek" isimli müzikli çocuk oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Her canlıya değer vermeyi anlatan; birlik, beraberlik, kardeşlik ve arkadaşlık duygularının pekiştirilmesini konu alan oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Müzikli tiyatro oyununda çocuklar da oyuncularla birlikte hep birlikte şarkılar söyleyerek, hoşça vakit geçirdi.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve bu doğrultuda çalışmaların süreceğini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her şey çocuklarımız ve onların geleceği için. Adalet, demokrasi, kardeşlik, özgürlük gibi değerlere sahip çıkan, aklı ve vicdanı hür bireylerin yetişmesi için her zaman çocuklarımızın yanında olacağız" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:17  Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
11:17  Hobileri para kazandırıyor
11:17  Kahvede Hacivat-Karagöz oyunu
11:20  THY'ye "Topraktan Askerler" dopingi: Sefer sayısını kısa sürede 4'e çıkardı
11:20  Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin bitkisi hastalara şifa olacak
22.01.2020 11:22:52