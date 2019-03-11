Gümüşpala'da ki SKM açılışında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan meşaleler ile karşılandı.

Bayraklı'da Cumhur İttifakı coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Refik Şevket İnce Mahallesi, Gümüşpala ve Sevgi yolu Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin açılışları, miting havasına dönüştü. AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'a yoğun ilginin gösterildiği açılışlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Cumhur ittifakı ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ZEYBEĞİ GÜMÜŞPALA'DA OYNAYACAĞIM"

Seçimlere az bir süre kaldığını ve daha çok çalışılması gerktiğinin altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ "Bu seçimde Bayraklı'yı çok başka ve çoşkulu görüyorum. Bu güne kadar iktidar partisi olarak İzmir ve Bayraklı'ya ne yapılması gerekiyorsa yapmak için gayret ettik.Sizler bizim omuzlarımıza daha fazla yük verin, projeleri gerçekleştirmezsek, hesabını bizlere sorun istiyorum. Önümüzdeki 5 yıl boyunca BayraklıBelediye Başkanımız Ali Aslan ile birlikte ilçemizin tamamına daha iyi hizmet yapmak istiyoruz. Bu seçimlerde hep birlikte güzel neticeler alacağız. 31 mart günü akşamı Zeybeği Konak'ta değil Gümüşpala Meydanı'nda oynayacağım." Size söz veriyorum" Diyerek sözlerini noktaladı.

"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜ, BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ".

Tüm partiler ile dosthane şekilde geçindiklerini söyleyen AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan " Biz kimseyi partisi, inancı ve etnik kökenine göre ayırmıyoruz. Bizler hizmet etmek ve gönüller kazanmaya geliyoruz. Biz her zaman birlikte daha güçlüyüz. Kimse ile bir problemimiz yok. Bizim tek derdimiz tek davamız Bayraklı. 20 yıldır Bayraklı'ya gelmeyen hizmeti getireceğimizin sözünü veriyoruz. Biz size hizmet etmeye, çalmayan çaldırmayan, çalışan bir belediye olacağımızın ve emanetinize sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. Karar sizin "Gelişim Sizin Elinizde" vereceğiniz oylar çocuklarınız için olsun" dedi.

"İŞİNİN EHLİ GELECEK…"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise "Bayraklı'ya hizmet istiyorsak işi ehline vereceğiz.20 yıldır ceketimizi koysak kazanırız diyen bir zihniyet var. 31 Martta bahar gelecek diye uyduruyorlar. Öyle bir Nisan şakası hazırlayın ki onlara yollarını şaşırsınlar." Dedi.

Kaynak: Bültenler