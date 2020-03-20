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Bayraklı'da derslere "ara" yok

Bayraklı Belediyesi, koronovirüs tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilen BAYSEM'de, uzaktan online eğitime başlıyor.

20.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:00
Bayraklı'da derslere

940 ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim gördüğü BAYSEM'de ilk online ders, pazartesi günü yapılacak. Öğretmenler, öğrencilerle internet üzerinden kurulan sistemde bir araya gelerek, dersleri online işleyecek.

Geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitime geçici süreyle ara verip, öğrencilere 2 hafta boyunca uzaktan eğitim imkanı sağlanacağını duyuran Bayraklı Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, uzaktan eğitim için deneme yayınlarını sürdürüyor. Eğitimciler tarafından hazırlanan haftalık ders programı, pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Online eğitim kapsamında, BAYSEM'de kamera karşısına geçecek öğretmenler, bir bilgisayar programı sayesinde öğrencilere ders anlatacak. Öğrenciler de kendi evlerindeki bilgisayarlarından internet aracılığıyla dersleri takip edebilecek. Koronavirüs riskine karşı alınan önlemler kapsamında geliştirilen projenin süresi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararlara göre belirlenecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Alınan tedbirler çerçevesinde, eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrencilerimize biz de BAYSEM öğretmenlerimizin vereceği uzaktan eğitim hizmetiyle katkıda bulunacağız. Öğretmenlerimiz BAYSEM'den eğitim verecek, öğrencilerimiz de evlerinden takip edecek. Bu kapsamda da hafta boyunca denemelerimizi yapıp, hazırlıklarımızı tamamladık. Her şey sağlıklı, aydınlık nesillerin yetişmesi, onların başarısı ve geleceği için" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Bayraklı, Güncel

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