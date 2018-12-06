Bayraklı'da Dev Buluşma

Gösteri maçıyla dünyaya mesaj…

Bayraklı Belediyesi; ünlü futbol adamlarının katıldığı muhteşem bir gösteri maçıyla dünyaya mesaj veren anlamlı bir etkinliğe imza attı. "Irkçılık ve Şiddete Hayır" temalı dev buluşma Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde gerçekleşirken; Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge gibi eski milli futbolcularla yabancı uyruklu oyuncuların karşı karşıya geldiği ve Süper Lig Hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği gösteri maçının başlama vuruşunu yaptı.

İzmir'de, Bayraklı'da dünyayı ilgilendiren ırkçılık ve şiddet gibi bir konuda böyle büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Hasan Karabağ; "Spor, her zaman en etkin sosyal ve ekonomik gelişim aracıdır. Profesyonel futbolcularımız ve yabancı siyahi futbolcular, Bayraklı'da sahaya inerek sadece top koşturmadılar; tüm dünyayı tarihler boyu yakıp kavuran, birçok ülkeyi kıskacına alan "Irkçılık ve şiddeti" kınayan bir kardeşlik ve barış maçı yaparak, dünyaya mesaj verdiler" diye konuştu.

Şiddet ve kutuplaşma her yerde

Efsane futbolcu ve spor adamları Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler sergilerken; gösteri maçını tribünden takip eden sporseverler de "Irkçılık ve şiddete hayır" gösterisini heyecanla izledi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; "Şiddet ve kutuplaşma her yerde. Biz spor aracılığı ile buna dur derken, birbirinden değerli spor adamlarıyla birlikte dünyaya haykırırken; kim bilir kaç yerde kadınlarımız şiddet görüyor. Özellikle kadına şiddet son dönemde ülkemizde de tavan yaptı. Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratıp; konuya dikkat çekmek istedik. Bu açıdan önemli bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Ama bu sorun; sadece bu tür etkinliklerle çözülecek bir sorun değil. Türkiye'deki demokrasi sorunu derinleştikçe ve siyasal İslamcıların kadını eve kapatma projeleri arttıkça; insanları birbirine kırdıran çatışma ortamları dayatıldıkça; şiddet de paralel olarak artıyor. Çok daha köklü çözümlere, demokrasi mücadelesini güçlendirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Biz bunun hep farkındaydık

Gösteri maçının finalinde; etkinliğe katkı koyan futbolculara, spor adamlarına plaket vererek teşekkür eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ; sözlerini şöyle sürdürdü; "Onların katkısı çok önemli. Bir sporcunun, sporla uğraşmanın, spora yatırım yapmanın ne anlama geldiğini iyi biliyorum. Bu nedenle amatör kulüpler başta olmak üzere ilçemde tüm kesimler için bunu teşvik edecek yatırımlar yaptık, organizasyonlar gerçekleştirdik. İnsan hayatını değiştiren, kötüden iyiye, yanlıştan doğruya evrilmeyi sağlayan sporun mucizesinin hep farkındaydık. Irkçılık ve şiddet; dünyamızın ve ülkemizin sorunu olmaya devam ediyor. Tam burada; Atatürk'ün bir tanımını hatırlatmak istiyorum. "Türkiye Cumhuriyetini Türkiye halkı kurmuştur, bu halka da Türk milleti denir" demiştir. Zaten bu tarifin içinde bütün etnik zeminler, bütün ırklar, mezhepler vardır. Dolayısıyla Atatürk gibi değerlere sığınmak lazım bu tür olayların bitmesi için. Dünyada bu tür hadiseler yaşanıyor özellikle futbol maçlarında. Bu bir geri zihniyettir. Hatta dünyayı kana buladı. Hitler'i biliyorsunuz tipik örneği. Afrika'da birçok olay var. İnsanların birbirine yaptıklarını doğada başka canlılar birbirine yapmıyor. Buna dur demenin formülü açık" dedi.

İşte Bayraklı'dan dünyaya mesaj veren dev kadro ve dev gösterinin ayrıntıları

Anlamlı organizasyonda sahaya önce minik amatör sporcular çıktı. 2006 doğumlu futbolcular dostça geçen futbol müsabakasında galibiyet için yarışarak geceye renk kattı. Daha sonra ise efsane futbolcular Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Yunus Altun, Orhan Üstündağ, İnanç Gültekin, Murat Alaçayır, Fatih Egedik, Fatih Sezer, Mehmet Zengin, Atilla Güneş, Aygün Taşkıran, Şener Aşkaroğlu ve eski hakem Yunus Yıldırım amatör takımlarda mücadele veren yabancı uyruklu futbolcularla gösteri maçı yaptı. FİFA kokartlı Süper Lig Hakemi Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada FİFA yardımcı hakemi Ekrem Kan ve bu karşılaşmayla hakemlikte son maçı olan Can Savaşan görev aldı. Etkinliğe ayrıca TÜFAD İzmir Başkanı Şaban Acarbay, MHK üyesi ve FİFA eski hakemi Erol Ersoy, ünlü spor yorumcusu Ümit Aktan, İzmir Futbol İl Temsilcisi Mehmet İncu, ASKF İzmir Şube Başkanı Kadri Yatkın, İzmir İl Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ve Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş başta olmak üzere İzmir futbol camiasının önde gelen isimleri ile çok sayıda sporsever katıldı. Dostluk ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu gösteri maçını efsaneler kadrosu 3-2 kazanırken sahadan milyonlara "Irkçılık ve şiddete" hayır mesajı verildi. Başkan Hasan Karabağ'ın başlama vuruşunu yaparak, tribünden takip ettiği dostluk müsabakası sonrası katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.