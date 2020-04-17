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Bayraklı'da dezenfekte seferberliği sürüyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm imkanlarını seferber eden Bayraklı Belediyesi, son 1 ayda toplam 6 bin 610 alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

17.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:23
Bayraklı'da dezenfekte seferberliği sürüyor

Ekipler, 24 mahallede bin 400 ton dezenfektan kullandı.

Halk sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alan ve haftanın her günü salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan belediye ekipleri, 24 mahalleyi dezenfekte etti. Uygulama kapsamında 326 kamu kurumu,16 ibadethane,756 park, meydan ve kamuya açık ortak kullanım alanı, bin 303 toplu taşıma aracı, bin 813 iş yeri, 56 okul, 91 eczane,260 park, 10 sağlık ocağı, kültür merkezleri, kütüphaneler, semt merkezleri, spor tesisleri ve vatandaşın talebi doğrultusunda 2 bin 296 konutta dezenfekte çalışmaları yürütüldü. Ekipler 35 hizmet noktasına da 65 el dezenfektanı yerleştirerek, 4 bin 25 litrelik hijyen malzemesini vatandaşın kullanımına sundu.

Öte yandan salgınla mücadele kapsamında oluşturulan dev ekiple çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi'nde dezenfeksiyon işlemleri 5 tanker, 4 kamyonet üstü dezenfeksiyon makinesi, 2 su tankı, 29 tulumbalı dezenfeksiyon cihazı ile devam ediyor. 60 kişilik dezenfeksiyon ekibine 360 Temizlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, 40 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, 40 Zabıta, Sağlık ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinden 37 personel ve 14 çağrı merkezi görevlisi eşlik ediyor. Ekipler gün boyu, vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyerek, mahallelerdeki cadde ve sokakları, durakları, minibüs ve taksileri, çöp kutularını, eczaneleri, iş yerlerini dezenfekte ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Bayraklı, Güncel
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