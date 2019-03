Bayraklı'da "DOWN Kafe" Açılacak

Down Sendromu'nun engel olmadığının altını çizen Aslan,göreve geldiğimiz takdirde "Bayraklı'da Down Kafe açarak hizmet vereceğiz" dedi.

Her yıl 21 Mart'ta kutlanan Down Sendromlular Günü'nde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu down sendromlu sporcular ile kahvaltıda bir araya geldi.Kahvaltıya AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın, belediye meclis üyeleri ve partililer de eşlik etti.Sporcular ile zaman geçiren ve oyun oynayan Ali Aslan, oyuncak dağıtarak sporcuların gönüllerine girdi. Çocukların fotoğraf isteğini kırmayan Aslan, velilerinde istek ve taleplerini dinledi.

"BAYRAKLI'DA ENGEL YOK"

Down Sendromu'nun bir engel olmadığının altını çizen Ali Aslan, "Onlar çok özel çocuklarımız. Down Sendromlu çocuklarımızın hiçbirimizden farkı yok. Eğer vatandaşlarımız bizi göreve layık görürse yıllardır engelli kardeşlerimiz için yapılmayan hizmetleri vereceğiz. Engelli vatandaşlarımıza hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Onları destekleyeceğiz. Dedi.

21 MART'A ÖZEL PROJE

Bayraklı'da engelli vatandaşlarımıza yönelik birçok proje hazırladık diyen Aslan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere imza atacağız. Projelerimiz arasında Down Kafe açarak özel çocuklarımızı hem topluma kazandıracağız hemde istihdam sağlayacağız. Hayata geçireceğimiz diğer projelerimiz ile engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve isteklerini ön planda tutacağız." Diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler