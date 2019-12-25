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Bayraklı'da gençler yazarlarla buluşuyor

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerimiz Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirilirken, etkinliğin ilk konuğu ise Yazar Hüseyin Cengiz oldu.

25.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:17 Bayraklı'da gençler yazarlarla buluşuyor
Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerimiz Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirilirken, etkinliğin ilk konuğu ise Yazar Hüseyin Cengiz oldu.

Nene Hatun Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ile bir araya gelen Yazar Hüseyin Cengiz, yazar olmak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği söyleşiye, yurtta kalan kız öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte, ünlü şair Cemal Süreya'nın yaşamını anlattığı "Yalnızlığın Başkenti - Bir Cemal Süreya Romanı" kitabını tanıtan Cengiz, edebiyat ve hayata dair öğrencilerin sorularını cevapladı.

Konuşmasında Cemal Süreya'nın şiirlerinden de örnekler veren Cengiz, okumanın ve yazmanın insan yaşamını nasıl zenginleştirdiğini anlattı. Öğrencilere her koşulda yazmaya çalışmaları tavsiyesinde bulunan Cengiz, "Okumaya mutlaka özel bir zaman ayırın. Yazmaktan korkmayın. Sadece hikaye, şiir yazmak zorunda değilsiniz. Ne düşünüyorsanız onu yazın" dedi. - İZMİR

Hüseyin Cengiz, Cemal Süreyya, Nene Hatun, Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

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