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Bayraklı'da halı dükkanına ateş açıldı: 1 ölü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce halı dükkanına tabancayla açılan ateş sonucu vurulan Coşkun Küçük (26) yaşamını yitirdi.

15.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:07
Bayraklı'da halı dükkanına ateş açıldı: 1 ölü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce halı dükkanına tabancayla açılan ateş sonucu vurulan Coşkun Küçük (26) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki halı dükkanında meydana geldi. Coşkun Küçük dükkanda olduğu sırada, otomobille gelen kişi ya da kişilerce iş yerine tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekiplerince saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bayraklı, İzmir, Güncel

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