Bayraklı'da herkes için kütüphane

Kütüphanelerde ayrıca ilköğretim ve lise öğrencilerine temel derslerde destek eğitimleri veriliyor. Ziyaretçiler, kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internete ücretsiz bağlanarak, elektronik ortamda verilen çeşitli hizmetlerden deyararlanabiliyor.

Bayraklı Belediyesi'nin, çocuk ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu kütüphaneleri yılda 30 binden fazla kişi ziyaret ediyor. Toplam 20 bin üyesi bulunan Belediye kütüphanelerinde 52 binin üzerinde yerli ve yabancı yayın bulunuyor. Kütüphaneleri ziyaret eden vatandaşlar sessiz bir ortamda kitaplarını okuma fırsatı bulurken, öğrenciler de ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak ve tez yazmak amacıyla Bayraklı Belediyesi'nin kütüphanelerini kullanıyor. Kütüphanelerde bulunan bilgisayarlar aracılığıyla, ziyaretçiler ayrıca internet üzerinden yapılabilecek iş başvurusu, borç ödeme gibi hizmetlerden yararlanabiliyor. Kütüphaneler, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Belediyenin 5 kütüphanesinde gönüllü öğretmenler tarafından öğrencilere, Türkçe ve matematik ve temel bilgisayar destek eğitimleri veriliyor.

Belediyenin, Emek, Bayraklı Merkez, Muhittin Erener, Cengizhan, Osmangazi, Soğukkuyu, Doğançay, Manavkuyu, Adalet Mahalleleri ile Onur Açık Hava Kültür Merkezi, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi, 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu, Nafiz Gürman Kültür Merkezi,Ümit Boz Spor Tesisleri içinde de kütüphaneleri bulunuyor.