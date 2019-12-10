Haberler » Güncel » Bayraklı'da 'İnsan Hakları' paneli - Haber

Bayraklı'da 'İnsan Hakları' paneli

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği "İnsan, Haklarıyla İnsandır" başlıklı panele katılan siyasetçi Zeynep Altıok ve Yazar Eren Aysan, insan haklarının uygarlıkla eş değer olduğunu belirtti.

10.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:20Bayraklı'da 'İnsan Hakları' paneli

Belediyesi, 9-15 Aralık Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası dolayısıyla 'İnsan, Haklarıyla İnsandır' başlıklı panel düzenledi. Panele Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren usta şairler Metin Altıok ile Behçet Aysan'ın kızları 25.-26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve yazar Eren Aysan konuşmacı olarak katıldı. Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Hak' uygarlıkla eşdeğerdir

Babalarının öldürülmeden önce yakın iki arkadaş ve iki iyi dost olduklarını anlatarak konuşmasına başlayan 25. ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Babalarımızın öldürülmesiyle aynı masaya oturmuş, aynı yola baş koymuş, uzun bir süre de tanışma fırsatı elinden alınmış sahici kardeşleriz biz. Öz kardeşten daha güçlü bir bağ var aramızda Eren ile. Bu bağı da başkalarına aktarmakta kararlıyız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Hiçbir zaman intikam duygusu taşımadık, taşımayacağız. Biz adalet duygusu taşıdık ve öyle de devam edecek. Bunu yaparken de sizlerle birlikte olduğumuz için başarabileceğiz çünkü kendi başımıza bunu başaramayız. Ne yazık ki, biz bugün acıları yarıştıran, acılardan siyaset biçen, hatta bu katliamların sürdürülmesine, yeniden yaşanmasına vesile olan ve bu acıların parçası olan biranlayışın yönettiği bir ülkenin etkisi altındayız. Hak tanımı evrensel odaklı olmalı, vicdanlı olmalı, bilime düşünceye akla emanet olması gerekir ve uygarlıkla eşdeğerdir. Dolayısıyla bizim sesimizin çokluğu önemli. Hangi hak ihlali olursa olsun ne kadar yüksek ses çıkarırsak, o kadar çok şey değiştirebiliriz" diye konuştu.

Mücadeleye devam edeceğiz

Temel haklardan bahsederek, konunun temelinin birlik olmaktan geçtiğini ve hak mücadelesinin kamuoyu oluşturularak büyüyeceğini ifade eden Yazar Eren Aysan ise, "Kadınların insanca yaşama hakkı var. Ölmeyip, süründürme noktasında yaşama karşı çıkacak olan da yine bizleriz. En temel problem yaşam, yaşamın önünün kesilmesi ve yaşamsal olan her şey. Eğitimden, sağlığa, kültürden insanca yaşamak anlamında yepyeni bir modele kadar olan haklar sosyal haklardır. Bir de düşünsel haklar var: Söz söyleme, bilinçlenme, ulaşabilme ve en önemlisi de kendini ifade edebilme hakkıdır. Bir de bu ülkede öldürülen aydınların evlatlarının insan hakları konusunda çaba göstermesi ayrı bir sorumluluk teşkil ediyor. Çünkü biz toplumsal denge platformu oluşturarak, siyasi cinayetlerde adaletin yerini bulması için, bir dayanışma ve kamuoyu oluşturmak amacıyla hep birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" diye belirtti.

Panelin ardından Başkan Sandal, konuşmacılara çiçek ve plaket takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Zeynep Altıok, Bayraklı, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56 Servis minibüsünün ezdiği Suriyeli çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haber
11:56 Van kilimlerinin geleneksel motiflerini modern tasarımlarla buluşturuyor - Haber
11:56 TTSO, iş insanlarının dünyaya açılması için çalışmalarını sürdürüyor - Haber
11:55 Antalya için "kırmızı" uyarı - Haber
11:52 Yüreğir'de "Çöp Taksi" uygulaması başladı - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:35 Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu - Haber
04:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle görüştü - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
10.12.2019 11:57:52