Bayraklı'da 'İnsan Hakları' paneli

Bayraklı Belediyesi, 9-15 Aralık Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası dolayısıyla 'İnsan, Haklarıyla İnsandır' başlıklı panel düzenledi. Panele Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren usta şairler Metin Altıok ile Behçet Aysan'ın kızları 25.-26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve yazar Eren Aysan konuşmacı olarak katıldı. Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Hak' uygarlıkla eşdeğerdir

Babalarının öldürülmeden önce yakın iki arkadaş ve iki iyi dost olduklarını anlatarak konuşmasına başlayan 25. ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, "Babalarımızın öldürülmesiyle aynı masaya oturmuş, aynı yola baş koymuş, uzun bir süre de tanışma fırsatı elinden alınmış sahici kardeşleriz biz. Öz kardeşten daha güçlü bir bağ var aramızda Eren ile. Bu bağı da başkalarına aktarmakta kararlıyız. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Hiçbir zaman intikam duygusu taşımadık, taşımayacağız. Biz adalet duygusu taşıdık ve öyle de devam edecek. Bunu yaparken de sizlerle birlikte olduğumuz için başarabileceğiz çünkü kendi başımıza bunu başaramayız. Ne yazık ki, biz bugün acıları yarıştıran, acılardan siyaset biçen, hatta bu katliamların sürdürülmesine, yeniden yaşanmasına vesile olan ve bu acıların parçası olan biranlayışın yönettiği bir ülkenin etkisi altındayız. Hak tanımı evrensel odaklı olmalı, vicdanlı olmalı, bilime düşünceye akla emanet olması gerekir ve uygarlıkla eşdeğerdir. Dolayısıyla bizim sesimizin çokluğu önemli. Hangi hak ihlali olursa olsun ne kadar yüksek ses çıkarırsak, o kadar çok şey değiştirebiliriz" diye konuştu.

Mücadeleye devam edeceğiz

Temel haklardan bahsederek, konunun temelinin birlik olmaktan geçtiğini ve hak mücadelesinin kamuoyu oluşturularak büyüyeceğini ifade eden Yazar Eren Aysan ise, "Kadınların insanca yaşama hakkı var. Ölmeyip, süründürme noktasında yaşama karşı çıkacak olan da yine bizleriz. En temel problem yaşam, yaşamın önünün kesilmesi ve yaşamsal olan her şey. Eğitimden, sağlığa, kültürden insanca yaşamak anlamında yepyeni bir modele kadar olan haklar sosyal haklardır. Bir de düşünsel haklar var: Söz söyleme, bilinçlenme, ulaşabilme ve en önemlisi de kendini ifade edebilme hakkıdır. Bir de bu ülkede öldürülen aydınların evlatlarının insan hakları konusunda çaba göstermesi ayrı bir sorumluluk teşkil ediyor. Çünkü biz toplumsal denge platformu oluşturarak, siyasi cinayetlerde adaletin yerini bulması için, bir dayanışma ve kamuoyu oluşturmak amacıyla hep birlikte mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" diye belirtti.

Panelin ardından Başkan Sandal, konuşmacılara çiçek ve plaket takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.