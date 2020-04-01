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Bayraklı'da izinsiz üretilen 25 bin maskeye el konuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz maske üretimi yapılan bir iş yerine yapılan baskında 25 bin maske ele geçirildi, iş yeri mühürlendi.

01.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
Bayraklı'da izinsiz üretilen 25 bin maskeye el konuldu
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz maske üretimi yapılan bir iş yerine yapılan baskında 25 bin maske ele geçirildi, iş yeri mühürlendi.
Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yamanlar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte maske üretildiği bilgisi üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 25 bin adet maske ele geçirildi, Sağlık Bakanlığı'ndan üretim izni bulunmayan iş yeri mühürlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu önemli süreçte insanların sağlığıyla ilgili konularda çok daha hassas davrandıklarını dile getirdi.
Sandal, "Koronavirüs tehdidine karşı her türlü önlemi aldık. Ekiplerimizin bir bölümü her gün dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, bir bölümü de halk sağlığını tehdit edebilecek her olumsuzluğa anında müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Bayraklı, İzmir, Güncel
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