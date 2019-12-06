Haberler » Güncel » Bayraklı'da Kadın Hakları Günü etkinliği - Haber

Bayraklı'da Kadın Hakları Günü etkinliği

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

06.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:34Bayraklı'da Kadın Hakları Günü etkinliği

Hazırlanan programda kadınlara haklarını anlatan Avukat Hülya Gülbahar, "Kadınların mücadelesi önemli. Kadınların gücü kadınlarca hissedilmeli" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Osmangazi hizmet binasındaki seminere Bayraklı Belediyesi kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve Bayraklı'da yaşayan kadınlar katıldı. Tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kabul edilen Kadın Hakları Günü'nde bir araya gelen kadınlar söyleşide haklarını ve detaylarını öğrenerek, akıllarındaki soruların yanıtını buldu.

Kadınların mücadelesi önemli

Avukat Hülya Gülbahar yaptığı sunumda kadın hareketinin son 10 yıla göre daha ileri noktada olduğunu söyledi. Gülbahar "Kadın hareketi, Türkiye'de her siyasi görüşe karşı mücadele verdi ve vermeye de devam ediyor. Bunun karşılığında somut kazanımlar elde edildi. Türkiye'deki kadın hareketinin dünyaya bakıldığında yalnız kaldığını söyleyebiliriz. Sistem bizi dışarıya atmaya çalışsa da bizler her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların gücü, kadınlarca hissedilmeli. Yapılan bir araştırmada Türkiye'deki kadınların yüzde 86'sı bağımsız kadın örgütlerine güveniyor. Bu sonuç çok önemli. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz var ve buna rağmen ortak ve birlikte mücadelemiz çok önemli" dedi.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:23 Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı - Haber
11:23 Ege'de "Engellilik ve Yaşam" Paneli - Haber
11:22 Sinop karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı - Haber
11:22 Antalya 'sebze meyvedeki fahiş fiyatın nedeni serbest piyasa' - Haber
11:22 Diyarbakır lice'de 1 ton 47 kilo esrar ele geçirildi - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
6.12.2019 11:25:26