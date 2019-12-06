Bayraklı'da Kadın Hakları Günü etkinliği

Hazırlanan programda kadınlara haklarını anlatan Avukat Hülya Gülbahar, "Kadınların mücadelesi önemli. Kadınların gücü kadınlarca hissedilmeli" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Osmangazi hizmet binasındaki seminere Bayraklı Belediyesi kadın meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve Bayraklı'da yaşayan kadınlar katıldı. Tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kabul edilen Kadın Hakları Günü'nde bir araya gelen kadınlar söyleşide haklarını ve detaylarını öğrenerek, akıllarındaki soruların yanıtını buldu.

Kadınların mücadelesi önemli

Avukat Hülya Gülbahar yaptığı sunumda kadın hareketinin son 10 yıla göre daha ileri noktada olduğunu söyledi. Gülbahar "Kadın hareketi, Türkiye'de her siyasi görüşe karşı mücadele verdi ve vermeye de devam ediyor. Bunun karşılığında somut kazanımlar elde edildi. Türkiye'deki kadın hareketinin dünyaya bakıldığında yalnız kaldığını söyleyebiliriz. Sistem bizi dışarıya atmaya çalışsa da bizler her yerde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların gücü, kadınlarca hissedilmeli. Yapılan bir araştırmada Türkiye'deki kadınların yüzde 86'sı bağımsız kadın örgütlerine güveniyor. Bu sonuç çok önemli. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz var ve buna rağmen ortak ve birlikte mücadelemiz çok önemli" dedi.