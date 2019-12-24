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Bayraklı'da kadınlardan yeni yıl pazarı

Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi ve belediye kursiyerlerinin, el emeği ürünlerinin yer aldığı yeni yıl stantları, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal tarafından açıldı.

24.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:56 Bayraklı'da kadınlardan yeni yıl pazarı
Belediyesi Kadın Kooperatifi ve belediye kursiyerlerinin, el emeği ürünlerinin yer aldığı yeni yıl stantları, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal tarafından açıldı. Açılış töreninin ardından gerçekleştirilen stant ziyaretlerine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı.

Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi ve belediye kursiyerleri yeni yıl standı açtı. El emeği ürünlerinin yer aldığı stantların açılışı da yapıldı. Açılış, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal tarafından açıldı.

Törende konuşan Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, evde üretim yapan kadınların kooperatif aracılığıyla ekonomik hayata katıldıklarını belirterek, "Bunu daha iyi, daha verimli hale getirmek, biz kadınların el birliğiyle yapacağı bir şey. Kooperatifler dayanışmanın olduğu ama aynı zamanda üyelerine kazanç da sağlayan alanlar. Biz dayanışmazsak, üretmezsek ve birbirimize güvenmezsek, bu ülkenin aydınlık geleceğine ulaşamayız. Bu pazar tüm kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın eşi Aylin Sandal da, etkinliğe emeğiyle katılan tüm kadınlara teşekkür etti. Sandal, "Kadınların emeklerinin karşılığını almaları ve ekonomik kazanç sağlayarak daha da güçlenmeleri çok önemli. Kadınlar güçlendikçe, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol oynayabilirler. Dayanışmamız, birliğimiz, beraberliğimiz hiç bozulmasın. Elimizden geldiği yanınızdayız, arkanızdayız. Hepinize bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla temsili olarak stantların açılış kurdelesi kesildi. Aylin Sandal, Neptün Soyer'e kooperatif üyesi kadınlar tarafından üretilen ürünlerden oluşan bir hediye paketi, plaket ve çiçek sundu.

Törenin ardından stantları gezen Neptün Soyer ve Aylin Sandal'a, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da eşlik etti.

Öte yandan, Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin el işinden takıya, süs eşyalarından çeşitli gıda ürünlerine kadar pek çok ürünü satışa sunduğu yeni yıl stantları, Mürdüm Kafe yanındaki 75. Yıl Parkında 30 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Stantlar hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak. Kadınlar ayrıca, 27-28 ve 29 Aralık günlerinde 75. Yıl Parkı'nın yanı sıra Westpark Alışveriş Merkezi'nde de stant kuracak. - İZMİR

Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, Güncel

Kaynak: İHA

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