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Bayraklı'da kedi evleri yenilendi

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, parklardaki eskiyen kedi evlerini yenileriyle değiştirdi.

27.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:20Bayraklı'da kedi evleri yenilendi

Belediye araçlarından çıkan, hurdaya ayrılmış 80 lastikten yapılan renkli 40 kedi yuvası, eski barınakların yerini aldı.

Sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından korunması için çalışmalarını sürdüren Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda eskiyen kedi yuvalarının yerine hurdaya ayrılmış araç lastiğinden yapılan renkli kedi yuvaları yerleştirdi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ömrünü tamamlamış olarak kenara ayrılan araç lastiklerini değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki lastiği birleştirdi, ortasını kesip bir kenarına da ahşap monte etti. Kültür Müdürlüğü Resim eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından boyanarak, üzerine kedi resimleri çizildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen kötü haldeki yuvalar, yenileriyle değiştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Nezihe Muhiddin Parkı'nda bulunan hayvanseverler tarafından yapılan kötü görünümdeki barınakları, su ve mama kaplarını kaldırarak, yerine yenilerini koydu. Çevredeki hayvan severlerin destekleriyle korunması ve temizliği yapılacak kedi evleri soğuk kış şartlarında can dostlara sıcak yuva olacak.

Hayvanseverlerden destek

Sokak hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, ihtiyaç olan parklara hayvanseverlerle birlikte yeni kedi evleri yerleştirdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ilçemizdeki tüm sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli çalışıyor. Soğuk kış aylarında sahipsiz hayvanlara sıcak yuva olsun diye ihtiyaç olan parklarımızdaki kedi yuvalarını değiştirdik. Hayvan sevgisi ve bu konudaki duyarlılık sadece bizim değil, toplumun geneli tarafından önem arz eden bir konu. Buralara hep birlikte sahip çıkalım" dedi.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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