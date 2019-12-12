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Bayraklı'da parklar yenileniyor, yeşil alanlar düzenleniyor

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve ilgili müdürlerin mahalle ziyaretleri sırasında muhtarlardan gelen talepler tek tek incelenirken, sorunlar imkanlar dahilinde çözüme kavuşuyor.

12.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:33Bayraklı'da parklar yenileniyor, yeşil alanlar düzenleniyor
Belediye Başkanı Serdar Sandal ve ilgili müdürlerin mahalle ziyaretleri sırasında muhtarlardan gelen talepler tek tek incelenirken, sorunlar imkanlar dahilinde çözüme kavuşuyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin geçtiğimiz haftalarda mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretler kapsamında tespit edilen sorunlar için harekete geçildi. Bu kapsamda ekipler, sokak, park ve yeşil alanları tek tek gezerek, gerek yerinde tespit edilen, gerekse vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçları imkanlar dahilinde gideriyor. Bayraklı'daki çalışmalar çerçevesinde park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, Şehit Ümit Boz Tesisinin altındaki Park Kafe'yi baştan aşağı yeni görünüme kavuştururken, Çay Mahallesi meydanındaki Atatürk büstünü ve çevresini de yeniden düzenledi.

Ekipler ayrıca, Sancak Camisi'nde de yeşillendirme çalışmaları yaptı. Soğukkuyu Mahallesi'ndeki Ali Dinçer Parkı'nın spor aletlerini yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan birçok parkın zeminine de kauçuk döşedi. Yapılan çalışmalar kapsamında park ve yeşil alanların düzenlenerek dezenfekte edildi. Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve kent ekipmanlarının montajı gibi işlemler yapıldı.

Bayraklı'nın daha modern, çağdaş ve daha yeşil bir görünüm kazanması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Muhtarlarımızı ziyaretlerimiz sırasında mahallelerimizde belirlediğimiz ve ihtiyaç duyulan işlemleri ekiplerimiz tek tek tamamlıyor. Aldığımız talep ve önerilerden yola çıkarak, Bayraklı'da yapılması gereken ne varsa yurttaşlarımız için en güzelini yapıyoruz ve daha iyilerini yapacağız. Amacımız Bayraklı'ya en güzel görünümü kazandırıp, potansiyelini ortaya çıkararak, ilçemizi dünyada bir marka yapmak." dedi. - İZMİR

Serdar Sandal, Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

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