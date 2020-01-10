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Bayraklı'da şiir dolu gece

Bayraklı Belediyesi, Türk Edebiyatına damga vurmuş şairler için unutulmaz bir gece düzenledi.

10.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:24Bayraklı'da şiir dolu gece
Belediyesi, Türk Edebiyatına damga vurmuş şairler için unutulmaz bir gece düzenledi.

Bayraklı Belediyesi ocak ayında kaybettiğimiz Sabahattin Eyüboğlu, Özdemir Asaf, Cemal Süreya ve Neyzen Tevfik ile ocak ayında doğan Nazım Hikmet gibi Türk Edebiyatına damga vurmuş şairler için unutulmaz bir gece düzenledi. Osmangazi hizmet binası konferans salonunda düzenlenen 'Ölümsüz Şairler İçin Söyleşi' gecesinin moderatörlüğünü yazar Handan Gökçek gerçekleştirdi. Şair ve yazar Özge Sönmez, Fergun Özelli ve Eşref Karadağ, şiirleri ve söyleşileri ile geceye renk kattı.

Kimi şairlerin hastalıkla geçen hayatları, kimilerinin çalkantılı aşkları ve siyasi yaşamlarının seyirciye aktarıldığı geceye Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da eşlik etti. Gecenin sonunda Şair Yazar Fergun Özelli, dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet'i dinleyicilere anlattı. Etkinlik, piyano eşliğinde Nazım Hikmet'in 'Karlı Kayın' adlı eserinin seslendirilmesiyle son buldu. Gecenin sonunda Başkan Sandal, Şair Yazar Özge Sönmez, Fergun Özelli ve Eşref Karadağ ile Handan Gökçek'e çiçek ve plaket takdim etti. - İZMİR

Nazım Hikmet Ran, Bayraklı, Güncel

Kaynak: İHA

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