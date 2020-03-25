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Bayraklı'da sokaklar dezenfekte edildi

Bayraklı Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında,ana caddeler ile sokak ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ediyor.

25.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:29
Bayraklı'da sokaklar dezenfekte edildi

Çalışmalar kapsamında ayrıca çöp konteynerleri de dezenfektanlı sularla yıkanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, temizlik çalışmalarının plan dahilinde tüm mahallelerde devam edeceğini söyledi.

Kentin cadde ve sokaklarını periyodik olarak sabunlu sularla yıkayıp temizleyen Bayraklı Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı önlemlerini artırdı. İlk etapta, 30 kişilik ekiple tüm oyun parkları, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri, yurtlar ve kamu binaları dezenfekte edildi. Vatandaşların toplu halde bulunduğu mekanların kapatılması üzerine, temizlik çalışmalarını açık alanlarda yoğunlaştıran ekipler, ana arterlerin yanı sıra sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerinin yanı sıra ilçedeki tüm otobüs, minibüs ve taksi duraklarını da dezenfektanlarla temizledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, koronavirüs riskine karşı belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı ek önlemlerle artırdık. Kentimizin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte evlerinde kalmalarını rica ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Serdar Sandal, Bayraklı, Güncel

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