Bayraklı'da Türk Kızılayı ile 'sosyal yardım' protokolü imzalandı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu iş birliği sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ve yönetim kurulu üyeleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. İki kurum arasında sosyal yardım protokolü imzalandı. 5 yıl süreyle geçerli olacak protokol, dar gelirli yurttaşlara, kimsesizlere, engellilere, öğrencilere, yaşlılara, şehit, gazi ve asker ailelerine yapılacak yardımları ve bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kapsıyor. Bu çerçevede, yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye malzemesi, tıbbi araç gereç, protez, ilaç, ev eşyası, öğrenci bursu gibi yardımlarda bulunulacak. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle belirlenecek dar gelirli aileler, ihtiyaçlarına göre bu desteklerden faydalanabilecek. Bayraklı Belediyesi, gelecek bağışların takibi, depolanması ve teslimine ilişkin çalışmaları gerçekleştirecek. Dağıtılacak hibe ürünlerin sevk, idare, giriş-çıkış ve tesliminin takibi ise belediye ile koordinasyon halinde Türk Kızılay'ının yükümlülüğünde olacak.

Daha fazla aileye ulaşacağız

Bayraklı'da yurttaşların ihtiyaçlarını doğru tespit edip, bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da hiçbir yurttaşımızın yatağa aç girmeyeceğini söyledik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyeye gelen sağlıklı, nitelikli, içinde kamu yararı olan tüm önerilere açığız. Yeter ki içinde kamu yararı bulunsun. Yaptığımız iş birlikleriyle daha fazla dar gelirli ailemize ulaşarak, imkanlarımız dahilinde ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.