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Bayraklı'da türkü gecesi

Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği "Anadolu'nun Renkli Türküleri" konseri büyük ilgi gördü.

20.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:33Bayraklı'da türkü gecesi

Türk Halk Müziği Sanatçısı Vildan Turan'ın sahne aldığı konserde, Belediyesi halk oyunları ekibi de sanatçıya eşlik etti.

Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Anadolu'nun binlerce yıllık mirası, destan olmuş türküler ve ezgiler, sanatçı Vildan Turan'ın yorumuyla hayat buldu. Vildan Turan'ın öğrencileri Mesut Aksu ve Ahmet Turan da seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı.Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte türküler hep bir ağızdan seslendirildi. Konser sırasında türkülere danslarıyla eşlik eden Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi ilgiyle izlendi. Konseri izleyen vatandaşlar da bol bol halay çekti. Konser sonunda Vildan Turan'a çiçeğini CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş takdim etti.


Cumhuriyet Halk Partisi, Vildan Turan, Bayraklı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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