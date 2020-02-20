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Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak

Bayraklı Belediyesi, yerel yönetimler ve eğitim konularının ele alınacağı panelde, 3 önemli ismi ağırlayacak.

20.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:15Bayraklı'da yerel yönetim-eğitim ilişkisi tartışılacak

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, Gazete Pencere Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan ve Yerel Yönetimler Uzmanı Selami İnce'nin konuşmacı olarak katılacağı panel, 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

"Yerel Yönetimler ve Eğitim Politikaları" başlıklı panelde, yerel yönetimlerin eğitim gereksinimlerini karşılamada üzerine düşen görevler; çağdaş, etkili, katılımcı bir eğitim sistemi için öneriler ele alınacak. Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu'nda düzenlenecek panel, 18.30'da başlayacak.


Selami İnce, Güncel

Kaynak: Bültenler

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