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Bayraklı'da zabıtadan pazar yerlerinde denetim

İzmir'in Bayraklı ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında semt pazarlarının girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp, eldiven ve maskesiz girişe izin vermedi.

13.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:15
Bayraklı'da zabıtadan pazar yerlerinde denetim
İzmir'in Bayraklı ilçesinde zabıta ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında semt pazarlarının girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp, eldiven ve maskesiz girişe izin vermedi.

İçişleri Bakanlığının korona virüsü ile mücadele amacıyla yayımladığı genelgeye göre denetimlerini sıklaştıran Bayraklı Belediyesinin zabıta ekipleri, pazar yerlerinde önlem aldı. İlçedeki 24 pazar yerinde girişleri ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, alışverişe gelenlerin tek tek ateşini ölçtü. Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik de denetimler yapan zabıta, zaman zaman kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Ayrıca girişlere konulan 'Sağlık elimizde. Lütfen ellerinizi dezenfekte edin' yazılı ayaklı panolara da dezenfektan yerleştirilerek, vatandaşların girişlerde öncelikle ellerini dezenfekte etmeleri istendi. Vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için de ikazlarda bulunuldu. Esnafı 3 metre kuralı konusunda uyaran ekipler, pazar esnafının da maske ile eldiven takmaları ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Öte yandan, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle açılamayan; Gümüşpala, Çay, Çiçek, Yamanlar ve 75. Yıl mahallelerindeki pazarlar ise yasak sonrasında tekrar kuruldu. Saat 16: 00'ya kadar hizmet verecek pazar yerlerine maskesiz ve eldivensiz girişe izin verilmeyeceği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayraklı, Zabıta, Güncel
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