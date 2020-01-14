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Bayraklı'daki çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimi

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında imzalanan protokol kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

14.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:48Bayraklı'daki çocuk istismarına karşı farkındalık eğitimi
'de, Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında imzalanan protokol kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) arasında protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında Osmangazi Konferans Salonunda farkındalık eğitimi düzenlendi. Programda, çocuk haklarının korunması, istismarının önlenmesi gibi konularda yapılması gerekenler konuşuldu. Uzmanlar, özellikle çocukların fotoğraflarının sosyal mecralarda paylaşılmasının çok doğru olmadığını belirtti.

UCİM İzmir koordinatörleri Avukat Candan Tekin Çekiç, Avukat Merve Üstündağ ve Kişisel Gelişim Uzmanı Oben Gülsu, etkinlik kapsamında çocuk istismarı konusunda farkındalık eğitimi verdi. Açılış konuşmasında UCİM'i tanıtan Candan Tekin Çekiç, derneğin amacını, çalışma prensibini ve misyonunu anlatarak, "İstismara uğrayan tüm çocuklarımızı sosyal mecralarda paylaşmaktan kaçınalım. Çocuklarımızın bundan zarar görebileceğini düşünmeliyiz. Tanımadıklarımızın kucağına vermeyelim. Mahremiyetleriyle ilgili de anneler ve babalar sosyal medyadaki paylaşımlarına daha dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

'Çocuk ve Gençlik Kenti' olma yolunda ilerleyen Bayraklı'da geleceğe yatırım yapıldığını ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Onlarla birlikte bambaşka bir Bayraklı oluşturacağız. Bu kapsamda enerjimizin büyük bölümünü çocuklarımıza ve gençlerimize ayırıyoruz. Onların haklarının korunması, eğitimlerinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin kanayan yaralarından çocuk istismarının önlenmesi ve bununla ilgili birlikte mücadele edilmesi gibi birçok konuda da her zaman ailelerimizin, çocuklarımızın yanında olduğumuzu, her konuda dayanışmaya açık olduğumuzu vurguluyoruz" dedi.

Merve Üstündağ da, 'İnternet çağında akıllı ve güçlü çocuklar yetiştirmek' başlıklı sunumunda, ailelere çocuklarla etkili iletişim kurmaları, arkadaş olmaları ve empati yapmaları önerilerinde bulundu.

Sözlü ve sözsüz iletişimde ailenin rolünün büyük olduğunu söyleyen Oben Gülsu da, telefon ve tablet gibi dijital ortamlardan çocukların uzak tutulması gerektiğini ifade ederek, bu tür dijital cihazların ödül veya ceza olmayacağını belirtti. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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