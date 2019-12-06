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Bayraklı'daki okullarda Kur'an-ı Kerim eğitimleri başladı

İzmir'de, "Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi kapsamında, Bayraklı ilçesindeki okullarda Kur'an kursu açılmaya başlandı.

06.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:01Bayraklı'daki okullarda Kur'an-ı Kerim eğitimleri başladı
'de, "Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi kapsamında, ilçesindeki okullarda Kur'an kursu açılmaya başlandı.

"Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi devam ediyor. Proje, Bayraklı ilçesindeki okullarda da başlarken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve proje ortağı Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, Bayraklı Zehra Semahat Erişen İlkokulunda açılan Kur'an kursunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Okul Müdürü Ekrem Kayacı da hazır bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Bünyamin Ertekin, "Kur'an'a Hizmet Derneği olarak, kuruluş amacımız olan Kur'an-ı Kerim öğrenimini yaygınlaştırmak için her geçen gün daha büyük mesafeler almaktayız. Bu anlamada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığımız "Kur'an-ı Kerim ile Hayat Boyu Aydınlık" projesi vesilesi ile çok daha fazla noktaya erişerek insanımızın Kur'an-ı Kerim ile buluşmasına aracılık ediyoruz. Ayrıca dernek olarak, Kur'an-ı Kerim ve Elif Ba dağıtımını önümüzdeki yıl bağışçılarımız sayesinde artırmayı planlıyoruz. Hedefimiz; Kur'an-ı Kerim girmeyen evin, Kur'an ile buluşmayan kimsenin kalmamasıdır" dedi. - İZMİR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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