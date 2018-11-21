Bayraklı'nın Kütüphanelerine 'TSE' Belgesi

Bu kapsamda Kütüphane Müdürlüğü Türkiye'de ilk olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'nin kalite standartlarını belirlemek için verdiği ISO belgesi almak için başvuruda bulundu.

Herkes için kütüphane projesiyle teknolojik altyapılarını güçlendiren Bayraklı Belediyesi kütüphaneleri Türk Standartları Enstitüsü'ne ISO başvurusunda bulundu. Merkez kütüphanede bir araya gelen müdürlük çalışanları ve kütüphane yetkilileri ISO 9001 belgesi almak için gerekenleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bahattin Taylan'dan dinledi. Bayraklı Belediyesi kütüphanelerinin 9001 kalite yönetim sistemi kurulum çalışmalarında son aşamaya geldiğini belirten Taylan, "Burada tüm kadroya temel kalite bilgilendirmeleri yaparak, iş denetçi eğitimleri vereceğiz" dedi.

YILDA 100 BİN ZİYARETÇİ

Bayraklı Belediyesi Emek, Yamanlar, Gümüşpala, Bayraklı Merkez, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Cengizhan, Osmangazi, Soğukkuyu, Doğançay, Manavkuyu ve Adalet Mahallesi ile Onur Açık Hava Kültür Merkezi, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, 75. Yıl Kültür Merkezi Aşık Rüstem Alyansoğlu, Nafiz Gürman Kültür Merkezi Rasime Şeyhoğlu kütüphaneleri ile hizmet veriyor. Kütüphanelere yılda yüz binden fazla ziyaretçi giriyor. Belediye kütüphanelerinde yerli yabancı 60 bin hazine okuyucularını bekliyor. 2015 yılında 8 binin üzerinde üyesi olan kütüphanelerde bugün itibariyle üye sayısı 15 binin üzerine çıktı. Kütüphaneler "Herkes için kütüphane" gibi uluslararası vakıfların desteklediği sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alırken Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığı ile "Hayat Dolu Buluşmalar" düzenleniyor. 6 kütüphanede İngilizce destek eğitimi, 4 kütüphanede temel bilgisayar destek eğitimi veriliyor. Öğrenciler 2 kütüphanede gönüllü öğretmenlerle Türkçe ve matematik destek eğitimi alıyor. Ayrıca 16 kütüphane, belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa "Can dostlarımızla yaşamı paylaşmak" gibi bilgilendirme seminerleri de düzenliyor.

ÖRNEK KÜTÜPHANELER

Bayraklı kütüphanelerinin her kesimden vatandaşın ziyaret ettiği birer eğitim, kültür yuvaları haline geldiğini belirterek, bu durumun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Teknik donanımını tamamlayan kütüphanelerimizin ISO belgesi de alarak, tescilli olması ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Geldiğimiz noktada kitap temin etmenin yanı sıra, çocuklarımızın birer etüt merkezi yetişkinlerimizin de bilgiye ulaşma yerleri haline gelen kütüphanelerimizin ülke genelinde başarılı görülerek, ödüller kazanması da ayrıca memnuniyet verici" dedi.