Haberler » Güncel » Bayraklı sokaklarına yeni çöp konteynerleri - Haber

Bayraklı sokaklarına yeni çöp konteynerleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı Belediyesine gönderilen 220 adet çöp konteyneri ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmeye başlandı.

17.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:44Bayraklı sokaklarına yeni çöp konteynerleri
Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyesine gönderilen 220 adet çöp konteyneri ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmeye başlandı.

Bayraklı'nın tüm cadde ve sokaklarında titiz bir çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen 220 adet 770 litrelik çöp konteynerini eskileriyle değiştiriyor. Çelik konstrüksiyon, galvaniz kaplama yeni konteynerler eskiyen konteynerlerin yerine konuluyor. Belediye ekipleri, eskiyen ancak kullanılabilecek durumda olan çöp konteynerlerini ise bakım ve onarım çalışmasının ardından yenileyerek tekrar kullanıma sunuyor. İlçedeki tüm konteynerler, periyodik olarak yıkanarak dezenfekte ediliyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha estetik bir görüntü için konteynerlere yeşil giydirmeler yapıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, daha temiz bir Bayraklı için çalıştıklarını belirterek, "Yeni konteynerlerimiz geldikçe eskiyen, yıpranan tüm konteynerlerimizi peyderpey yenileyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemize konteyner desteği için teşekkür ediyoruz. Birlikte uyum içinde çalışarak, sorunlara daha hızlı müdahale edebiliyoruz" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:08 Çizmeli değil "bereli" kedi - Haber
12:08 FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haber
12:08 Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haber
12:04 Okul kantinleri denetimden geçti. - Haber
12:03 Asansör boşluğuna düşen adam güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:17:43