Haberler » Güncel » Bayraklılı çocuklardan renkli final - Haber

Bayraklılı çocuklardan renkli final

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 4 gün boyunca süren etkinliklerin finali; şarkılar, şiirler, öyküler ve danslarla dolu gösterilerin sunulduğu etkinlikle yapıldı.

23.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:35Bayraklılı çocuklardan renkli final
'in ilçesinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 4 gün boyunca süren etkinliklerin finali; şarkılar, şiirler, öyküler ve danslarla dolu gösterilerin sunulduğu etkinlikle yapıldı. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezindeki programa minikler ve velileri büyük ilgi gösterdi.

Bayraklı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hafta boyunca hazırlanan ve renkli görüntülere sahne olan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri final gösterileriyle sona erdi. Postacılar Kültür Merkezindeki kapanış etkinliğinde Bayraklı Belediyesi gitar ve koro kursiyerlerinin müzik dinletisi eşliğinde şarkılar söylendi. Tiyatro kursiyerleri ellerindeki çocuk hakları pankartlarıyla farkındalık etkinliği yaptı. Prömiyer Bale ve Dans Akademisi bale kursiyerlerinin de gösteri sunduğu etkinlikte, çocukların hafta boyunca yazdığı şiir ve öykülerin en iyileri açıklandı. Başarılı 10 öğrenci, yazdıkları eserleri sahnede arkadaşlarına okudu. Büyük beğeni toplayan etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de haklarını öğrenerek, dopdolu bir hafta geçirdi.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tüm imkanları seferber edeceklerini ve haklarını her zaman koruyacaklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu tür etkinliklerimizi büyüterek sürdüreceğiz. 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı, 29 Ekim'i Bayraklı'ya yakışır şekilde çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' olma yolunda ilerleyen Bayraklı'yı tüm çocukların çağdaş ve modern oyun alanlarında özgürce oynayabildiği, iyi bir eğitim alabildiği, rahatça yaşayabildiği daha güzel bir kente dönüştüreceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin omuzlarında yükselecek Bayraklı, çocuklarla anılan ve dünyada bilinen bir marka kent olacak" dedi. - İZMİR

Çocuk Hakları Günü, Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:13 Yargı paketinin getirdiği yenilikler 1 Ocak'tan itibaren hayata geçiyor -2
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
16:12 (ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALAN 13 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
16:09 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı"
16:08 Tosya Belediyesi park alanlarını temizliyor
16:07 Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:14:53