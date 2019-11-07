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Bayraklılı kursiyerlerden LÖSEV'e bağış

Bayraklı Belediyesi Semt Merkezi kursiyerleri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla ürettikleri el ürünlerini LÖSEV'e bağışladı.

07.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:46 Bayraklılı kursiyerlerden LÖSEV'e bağış

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencileri de sınıflarda maske takıp, lösemi hastalığına dikkat çekti.

Bayraklı Belediyesinin 14 semt merkezi ve kültür merkezinde kurs gören vatandaşlar 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında el hünerleriyle ürettikleri ve satışlarıyla ev ekonomilerine katkıda bulundukları çeşitli ürünleri bağış yapmak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurdu. Bu anlamlı istek karşısında harekete geçen yetkililer, gıdadan giyime, oyuncaktan kırtasiyeye kadar birçok ürünü Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi toplantı salonunda bir araya getirdi. Paketlenen eşyalar önünde fotoğraf çektiren kursiyerler aynı zamanda ağızlarına maske takarak, "maskemi takarım, farkındalık yaratırım" diyerek, LÖSEV sloganını seslendirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan kursiyerlere bağışları için teşekkür etti.

BAYSEM'den farkındalık etkinliği

Lösemili çocuklara bir destek de Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM) öğrencilerinden geldi. Yetkililerin dağıttığı maskeleri takarak derslerine giren öğrenciler ellerinde "donör ol, umut ol, yaşam ol" , "maskemi takarım farkındalık yaratırım" , "disleksi diye bir şey var" yazan pankartlarla da lösemili çocuklara destekte bulundu.


Bayraklı, LÖSEV, Güncel

Kaynak: Bültenler

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