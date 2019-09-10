Bayraklılı tekvandocu Faikcan, İspanya'da yarışacak

Bayraklı'nın gururu Faikcan'ın hedefi önce Avrupa şampiyonluğu sonra olimpiyatlara katılabilmek.

Bu yıl Şubat ayında Antalya'daki müsabakalarda gösterdiği üstün başarıyla 14 yaşında milli takım seviyesine yükselen Bayraklı Belediyesi sporcusu Faikcan Memiş, bu güne kadar kazandığı 13 madalyaya yenilerini eklemek için İspanya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. 1-3 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Castellon bölgesindeki Marina D'or kentinde gerçekleştirilecek müsabakalara iyi hazırlandığını, Türkiye'yi ve Bayraklı'yı en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen milli sporcu Memiş, "Kendime güveniyorum. Başaracağıma inanıyorum" dedi.

"BU BAŞARILARI HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM"

İspanya için hazır olduğunu söyleyen Memiş, "Antalya'daki müsabakalardan sonra kendime daha fazla güvenim geldi. Oradaki performansım bana milli takıma seçilme şansı getirdi ve ben de bunu İspanya'da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Artık hedeflerimi daha da yükselttim. Tekvandoya ilk başladığımda sadece bir spor veya hobi olduğunu düşünüyordum. Bu başarıları hiç hayal etmemiştim. Ama şimdi daha farklı düşünüyorum ve gelecekte Bayraklıyı, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Bunun için de çalışmalarımıza Bayraklı Belediyesi çatısı altında hocalarımızla devam ediyoruz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMLARA HER YIL SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Yaklaşık 4 yıldır Faikcan ile birlikte eğitimler yaptığını belirterek, milli sporcudaki gelişimin kısa sürede farkına varıldığını ifade eden eğitmen Ali Demirci ise, "Faikcan gibi yetenekli çocuklarımız onun yolunu takip edecekler. Önümüzdeki yıllarda da yeni sporcularımızla milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştirerek, Bayraklı'yı ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyoruz. Bize bu imkanı tanıyan Bayraklı Belediyesi ve başkanımız Sayın Serdar Sandal'a da destekleri için ayrıca teşekkür ederiz" dedi.