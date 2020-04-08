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Bayraktar'dan İdlib semalarında dolunayla buluşan yerli İHA paylaşımı

Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın İdlib üzerinde gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada dolunay ile aynı kareye yansıdığı fotoğrafı paylaştı.

08.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:10
Bayraktar'dan İdlib semalarında dolunayla buluşan yerli İHA paylaşımı
Selçuk Bayraktar, yerli İHA'nın İdlib üzerinde gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada dolunay ile aynı kareye yansıdığı fotoğrafı paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yerli İHA'nın İdlib bölgesinde gözlem uçuşu sırasında dolunay ile buluştuğu anı paylaştı. Bayraktar, Berat Kandili vesilesiyle "Ay... parçası Gecemiz mübarek olsun" notunu yazdı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Bayraktar, İdlib, Güncel
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